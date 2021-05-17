Евровидение-2021 официально открыли в Роттердаме. Украину представляет группа Go_A

В нидерландском Роттердаме накануне вечером состоялась церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2021».

Мероприятие началось с традиционного прохода участников конкурса — 34 из 39 стран. На церемонии открытия отсутствовали представители Польши и Исландии из-за коронавируса у членов делегации. Также не было представителей Мальты и Румынии, которых отправили на карантин из-за возможного контакта с больными. В мероприятии не участвовала представительница Австралии — певица Montaigne.

Конкурс продлится с 18 по 22 мая в концертно-спортивном комплексе Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

Украину в этом году представляет группа Go_A с песней SHUM. Она выступит 18 мая в первом полуфинале.

Напомним, в этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса. Из-за отстранения от «Евровидения» беларусский гостелеканал отказался транслировать конкурс.