Євробачення-2021 офіційно відкрили у Роттердамі. Україну представляє гурт Go_A

У нідерландському Роттердамі напередодні ввечері відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Захід розпочався з традиційного проходу учасників конкурсу — 34 із 39 країн. На церемонії відкриття були відсутні представники з Польщі та Ісландії через коронавірус у членів делегації. Також не було представників з Мальти та Румунії, яких відправили на карантин через можливий контакт з хворими. У заході не брала участь представниця Австралії — співачка Montaigne.

Пісенний конкурс триватиме з 18 до 22 травня в концертно-спортивному комплексі Ahoy. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня.

Україну цього року представляє гурт Go_A з піснею SHUM. Він виступить 18 травня у першому півфіналі.

Нагадаємо, цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу. Через відсторонення від «Євробачення» білоруський держтелеканал відмовився транслювати конкурс.