Финал «Евровидения-2021»: украинская группа Go_A в субботу будет соревноваться за победу в песенном конкурсе

Завтра, 22 мая, в Роттердаме на сцене Ahoy Arena состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцену выйдут представители 26 стран, среди них и Украина — группа GO_A с песней Shum («Шум»).
Посмотреть финал 65-го конкурса в Украине можно на сайте «Евровидения», на официальной странице песенного конкурса в Украине в Facebook, а также на телеканалах «СТБ» или «UA: Перший». Трансляция начнется в 22:00, комментировать будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко.
Во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая, прошли два полуфинала, по результатам которых определились финалисты конкурса. После проведения жеребьевки в ночь на 21 мая стал известен порядок выхода конкурсантов на сцену:
- 1. Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo
- 2. Албания: Anxhela Peristeri — Karma
- 3. Израиль: Eden Alene — Set Me Free
- 4. Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place
- 5. Россия: Manizha — Russian Woman
- 6. Мальта: Destiny — Je Me Casse
- 7. Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
- 8. Сербия: Hurricane — Loco Loco
- 9. Великобритания: James Newman — Embers
- 10. Греция: Stefania — Last Dance
- 11. Швейцария: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers
- 12. Исландия: Daði og Gagnamagnið — 10 Years
- 13. Испания: Blas Cantó — Voy A Quedarme
- 14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
- 15. Германия: Jendrik — I Do not Feel Hate
- 16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side
- 17. Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
- 18. Литва: The Roop — Discoteque
- 19. Украина: Go_A — Shum
- 20. Франция: Barbara Pravi — Voilà
- 21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari
- 22. Норвегия: TIX — Fallen Angel
- 23. Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
- 24. Италия: Måneskin — Zitti E Buoni
- 25. Швеция: Tusse — Voices
- 26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
Отметим, в финале из-за инфицирования коронавирусом не выступит победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс (Нидерланды).
Фаворитом букмекеров является Италия, на втором месте расположилась Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкает пятерку лидеров.
- В этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.