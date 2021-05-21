Финал «Евровидения-2021»: украинская группа Go_A в субботу будет соревноваться за победу в песенном конкурсе

Завтра, 22 мая, в Роттердаме на сцене Ahoy Arena состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцену выйдут представители 26 стран, среди них и Украина — группа GO_A с песней Shum («Шум»).

Посмотреть финал 65-го конкурса в Украине можно на сайте «Евровидения», на официальной странице песенного конкурса в Украине в Facebook, а также на телеканалах «СТБ» или «UA: Перший». Трансляция начнется в 22:00, комментировать будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко.