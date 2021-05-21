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Финал «Евровидения-2021»: украинская группа Go_A в субботу будет соревноваться за победу в песенном конкурсе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Завтра, 22 мая, в Роттердаме на сцене Ahoy Arena состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцену выйдут представители 26 стран, среди них и Украина — группа GO_A с песней Shum («Шум»).

Посмотреть финал 65-го конкурса в Украине можно на сайте «Евровидения», на официальной странице песенного конкурса в Украине в Facebook, а также на телеканалах «СТБ» или «UA: Перший». Трансляция начнется в 22:00, комментировать будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая, прошли два полуфинала, по результатам которых определились финалисты конкурса. После проведения жеребьевки в ночь на 21 мая стал известен порядок выхода конкурсантов на сцену:

  • 1. Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo
  • 2. Албания: Anxhela Peristeri — Karma
  • 3. Израиль: Eden Alene — Set Me Free
  • 4. Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place
  • 5. Россия: Manizha — Russian Woman
  • 6. Мальта: Destiny — Je Me Casse
  • 7. Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • 8. Сербия: Hurricane — Loco Loco
  • 9. Великобритания: James Newman — Embers
  • 10. Греция: Stefania — Last Dance
  • 11. Швейцария: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers
  • 12. Исландия: Daði og Gagnamagnið — 10 Years
  • 13. Испания: Blas Cantó — Voy A Quedarme
  • 14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • 15. Германия: Jendrik — I Do not Feel Hate
  • 16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side
  • 17. Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • 18. Литва: The Roop — Discoteque
  • 19. Украина: Go_A — Shum
  • 20. Франция: Barbara Pravi — Voilà
  • 21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari
  • 22. Норвегия: TIX — Fallen Angel
  • 23. Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
  • 24. Италия: Måneskin — Zitti E Buoni
  • 25. Швеция: Tusse — Voices
  • 26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Отметим, в финале из-за инфицирования коронавирусом не выступит победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс (Нидерланды).

Фаворитом букмекеров является Италия, на втором месте расположилась Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкает пятерку лидеров.

  • В этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
  • В 2020 году из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.