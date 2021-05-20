Кулеба: США координуватимуть із Києвом «українські питання», які обговорюватимуть Байден і Путін

Незалежно від того, з ким раніше зустрінеться президент США Джо Байден — з президентом України Володимиром Зеленським чи з президентом Росії Володимиром Путіним, Сполучені Штати координуватимуть разом з українською стороною питання щодо України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.
«У нас же не олімпійські ігри — хто швидший, той переміг, головне — це якість дискусії. Тому ми не ставимо задачу зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до— зустрінуться до, якщо ні, то зустрінуться після. Але головне це те, що США будуть разом з нами координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією стосовно України», — відповів Кулеба на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Байденом швидше, аніж Байден із Путіним.
Водночас глава МЗС вважає, що зустріч Байдена і Путіна не може кардинально змінити ситуацію щодо України. «Це дуже-дуже велике спрощення, я би сказав — примітивізація зовнішньої політики, вважати, що за одну зустріч можна про все домовитись і що Сполучені Штати зрадять Україну. Тому що гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для США», — наголосив Кулеба в ефірі «Радіо НВ».
- Зазначимо, посол України у США Оксана Маркарова повідомляла, що українське посольство у Вашингтоні й американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі Зеленського і Байдена. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква не виключає, що зустріч може відбутися в червні. У той час президент США перебуватиме з робочим візитом у Європі.
- Водночас Байден 13 квітня під час другої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією».