В ОП не виключають, що Байден може зустрітися із Зеленським під час візиту в Європу

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква не виключає, що зустріч глави держави Володимира Зеленського і американського лідера Джо Байдена може відбутися у червні. У той час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі.

Про це Жовква заявив в ефірі «Україна 24», цитує Укрінформ.

«Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначається. Тому, безумовно, якщо така можливість зʼявиться у графіках обох президентів, то така зустріч відбудеться», — наголосив заступник глави ОП.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова повідомляла, що українське посольство у Вашингтоні й американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі Зеленського і Байдена.

Байден під час своєї каденції на посаді віцепрезидента США кілька разів відвідував Україну.