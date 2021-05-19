В ОП не виключають, що Байден може зустрітися із Зеленським під час візиту в Європу

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква не виключає, що зустріч глави держави Володимира Зеленського і американського лідера Джо Байдена може відбутися у червні. У той час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі.
Про це Жовква заявив в ефірі «Україна 24», цитує Укрінформ.
«Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначається. Тому, безумовно, якщо така можливість зʼявиться у графіках обох президентів, то така зустріч відбудеться», — наголосив заступник глави ОП.
Раніше посол України у США Оксана Маркарова повідомляла, що українське посольство у Вашингтоні й американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі Зеленського і Байдена.
Байден під час своєї каденції на посаді віцепрезидента США кілька разів відвідував Україну.
- Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України та запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
- 6 травня в Києві відбулася перша зустріч Зеленського та глави Державного департаменту США Ентоні Блінкена. Американська сторона вкотре наголосила на підтримці України в реформах і протидії Росії, а українська сторона зазначила, що Штати збільшать свою військову і фінансову підтримку.