Посол Маркарова: Україна та США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Байдена

Українське посольство у Вашингтоні й американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Укрінформ.

«Звичайно, працюємо — і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні — над тим, щоб відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит [за весь час] Байдена в Україну», — розповіла Маркарова.

Посол зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі — не тільки в Україні або США, але й в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Крім того, Маркарова зазначила, що зараз двосторонні відносини України та Сполучених Штатів розвиваються дуже інтенсивно. «Ми, однозначно, відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях — від президента Байдена, держсекретаря Блінкена — ви всі бачили недавній візит до Києва. […] Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка та напрацювання контактів на всіх рівнях», — наголосила Маркарова.