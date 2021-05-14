Посол Маркарова: Украина и США работают над организацией встречи Зеленского и Байдена

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.
«Конечно, работаем — и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине — над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит [за все время] Байдена в Украину», — рассказала Маркарова.
Посол отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи — не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность представится раньше.
Кроме того, Маркарова отметила, что сейчас двусторонние отношения Украины и США развиваются очень интенсивно. «Мы, однозначно, ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях — от президента Байдена, госсекретаря Блинкена — вы все видели недавний визит в Киев. [...] То есть имеется безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях», — отметила Маркарова.
- 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Байденом. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
- 6 мая в Киеве состоялась первая встреча Зеленского и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Американская сторона в очередной раз подчеркнула поддержку Украины в реформах и противодействии России, а украинская сторона отметила, что Штаты увеличат свою военную и финансовую поддержку.