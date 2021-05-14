Посол Маркарова: Украина и США работают над организацией встречи Зеленского и Байдена

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

«Конечно, работаем — и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине — над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит [за все время] Байдена в Украину», — рассказала Маркарова.

Посол отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи — не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность представится раньше.

Кроме того, Маркарова отметила, что сейчас двусторонние отношения Украины и США развиваются очень интенсивно. «Мы, однозначно, ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях — от президента Байдена, госсекретаря Блинкена — вы все видели недавний визит в Киев. [...] То есть имеется безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях», — отметила Маркарова.