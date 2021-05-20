Кулеба: США будут координировать с Киевом «украинские вопросы», которые будут обсуждать Байден и Путин

Независимо от того, с кем раньше встретится президент США Джо Байден — с президентом Украины Владимиром Зеленским или с президентом России Владимиром Путиным, Соединенные Штаты будут координировать вместе с украинской стороной вопросы касательно Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«У нас ведь не олимпийские игры — кто быстрее, тот победил, главное — это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до — встретятся до, если нет, то встретятся после. Но главное это то, что США будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины», — ответил Кулеба на вопрос, может ли Зеленский встретиться с Байденом раньше, чем Байден с Путиным.

В то же время, глава МИД считает, что встреча Байдена и Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. «Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал — примитивизация внешней политики, считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для США», — отметил Кулеба в эфире «Радио НВ».