Справа Стерненка: потерпілий Щербич вперше зʼявився на апеляції — і дав свідчення проти активіста

Щербич назвав рішення суду відправити Стерненка та Демчука до вʼязниці на 7 років «цілком справедливим та законним». Також він разом із адвокаткою виступили проти оскарження вироку.

Про це повідомляє Суспільне та сам Стерненко у Facebook .

Крім того, він підтвердив, що знайомий з фігурантами справи, але запевнив, що «неприязні до них не має». Допит відбувався з перекладачем, оскільки Щербич спілкувався російською, а Стерненко заявив, що не розуміє його.

Також потерпілий озвучив власну версію подій: напередодні викрадення 24 квітня 2015 року його запросив зустрітися Руслан Демчук. Вони нібито планувати благодійну акцію в місцевому ТРЦ, аби зібрати кошти для поранених бійців АТО. Потерпілий сказав, що мав із собою два телефони, 300 гривень, дозвіл на травматичну зброю, банківську картку та водійське посвідчення.

«Коли сів до автівки, побачив на передньому сидінні Сергія Стерненка. Ми говорили про Фонтанку, розмова тривала десь 10 хвилин. Потім підсіли ще дві людини, почали мене бити. Намагався вискочити з машини, але не вийшло», — заявив Щербич.

За його словами, після цього Стерненко нібито дістав пістолет, а Демчук завів двигун та сказав Сергію стріляти в голову Щербича. Депутат запевняє, що після цього пролунало три постріли, згодом він втратив свідомість. А коли він прийшов до тями, машина вже їхала якоюсь з центральних вулиці Фонтанки.

«Мені одягнули мішок на голову та звʼязали руки. Стерненко говорив з кимось по рації, зʼясовував, чи за ними не слідкують. Скільки саме ми їхали, не памʼятаю. Потім заїхали на якусь територію, мене кинули на асфальт та побили», — додав потерпілий.