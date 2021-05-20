Дело Стерненко: потерпевший Щербич впервые появился на апелляции — и дал показания против активиста

Щербич назвал решение суда отправить Стерненко и Демчука в тюрьму на 7 лет «вполне справедливым и законным». Также он вместе с адвокатом выступили против обжалования приговора.

Кроме того, он подтвердил, что знаком с фигурантами дела, но заверил, что «неприязни к ним не имеет». Допрос происходил с переводчиком, поскольку Щербич общался на русском, а Стерненко заявил, что не понимает его.

Также пострадавший озвучил свою версию событий: накануне похищения 24 апреля 2015 года его пригласил встретиться Руслан Демчук. Они якобы планировать благотворительную акцию в местном ТРЦ, чтобы собрать средства для раненых бойцов АТО. Пострадавший сказал, что у него было с собой два телефона, 300 гривен, разрешение на травматическое оружие, банковская карточка и водительское удостоверение.

«Когда сел в машину, увидел на переднем сиденье Сергея Стерненко. Мы говорили о Фонтанке, разговор длился около 10 минут. Затем подсели еще два человека, начали меня бить. Пытался выскочить из машины, но не получилось», — заявил Щербич.

По его словам, после этого Стерненко якобы достал пистолет, а Демчук завел двигатель и сказал Сергею стрелять в голову Щербича. Депутат уверяет, что после этого прозвучало три выстрела, потом он потерял сознание. А когда он пришел в себя, машина уже ехала по какой-то из центральных улицы Фонтанки.

«Мне надели мешок на голову и связали руки. Стерненко говорил с кем-то по рации, выяснял, не следят ли за ними. Сколько именно мы ехали, не помню. Потом заехали на какую территорию, меня бросили на асфальт и избили», — добавил потерпевший.