Рада ухвалила закон про воєнні злочини. Що він передбачає?

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№ 2689). Проєкт підтримали 248 нардепів.

Документ запроваджує принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Законопроєкт встановлює кримінальну відповідальність для військових командирів, осіб, що фактично діють як командири та інших начальників за будь-який злочин, вчинений їхньою підлеглою особою, якщо вони достовірно знали (свідомо припускали) або повинні були і могли знати про вчинення / намір вчинити такий злочин тощо.

Відповідно до документу звільнення від кримінальної відповідальності не застосовується у разі скоєння злочинів проти миру та безпеки людства.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі ZN.UA наголосив, що цей закон допоможе правоохоронцям та судовим органам притягати до відповідальності за злочини на окупованих територіях. «Наприклад, такі злочини, як незаконне та насильницьке переміщення осіб, примушування до служби в збройних силах країни-окупанта, віроломні вбивства, використання «живих щитів», що мало місце під час захоплення Криму та інші будуть детально регламентовані кримінальним законодавством», — зазначив Мамедов.