Рада приняла закон о военных преступлениях. Что он предусматривает?

Верховная Рада приняла в целом законопроект по имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№ 2689). Проект поддержали 248 нардепов.

Документ вводит принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность для военных командиров, лиц, которые фактически действуют как командиры, и других начальников за любое преступление совершенное их подчиненным лицом, если они достоверно знали (заведомо предполагали) или должны были и могли знать о совершении / намерении совершить такое преступление и т. д.

Согласно документу освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях совершения преступлений против мира и безопасности человечества.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии ZN.UA отметил, что этот закон поможет правоохранителям и судебным органам привлекать к ответственности за преступления на оккупированных территориях. «Например, такие преступления, как незаконное и насильственное перемещение лиц, принуждение к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, вероломные убийства, использование «живых щитов», что имело место во время захвата Крыма, и другие будут детально регламентированы уголовным законодательством», — отметил Мамедов.