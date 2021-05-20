Новини

Кличко підтвердив зустріч із бізнесменом Комарницьким. Але категорично заперечує, що той «смотрящий»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Кличко підтвердив зустріч із бізнесменом Комарницьким. Але категорично заперечує, що той «смотрящий»

Денис Комарницький, 2008 рік.

УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дійсно зустрічався із бізнесменом Денисом Комарницьким, але він тільки будівельник, а не «смотрящий» за Києвом.

Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».

«Який статус у нього? У нього будівельні компанії, які будують у Києві. [...] Я щодня спілкуюсь із представниками бізнесу, вирішуючи багато питань. Я не памʼятаю, але кілька місяців тому я десь з ним зустрічався. [...] Є якісь чутки, що він «смотрящий», але за мною «смотрящих» немає, немає тієї людини, яка буде говорити, що та як робити. У Кличка їх не може бути апріорі», — заявив мер Києва.

Він зазначив, що Комарницького знає давно, бо у 2006 році обидвоє були депутатами Київради, той був від блоку Черновецького. Кличко наголосив, що у бізнесмена немає у Києві ніякого політичного статусу чи посади.

  • Нагадаємо, що у жовтні 2020 року нардеп партії «Слуга народу» Гео Лерос публікував плівки, на яких люди з голосами, схожими на голоси Комарницького і депутата СН Миколи Тищенка, обговорюють різні незаконні схеми, придумують, як дискредитувати Лероса і «зарядити» розслідувача Дениса Бігуса. Лерос, якого на початку вересня виключили з парламентської фракції СН, стверджує, що Тищенка та Комарницького покриває Зеленський і його офіс.