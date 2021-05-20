Кличко подтвердил встречу с бизнесменом Комарницким. Но категорически отрицает, что он «смотрящий»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что действительно встречался с бизнесменом Денисом Комарницким, но он только строитель, а не «смотрящий» по Киеву.
Об этом он заявил в интервью «Бабелю».
«Какой статус у него? У него строительные компании, которые строят в Киеве. [...] Я каждый день общаюсь с представителями бизнеса, решая многие вопросы. Я не помню, но несколько месяцев назад я где-то с ним встречался. [...] Есть какие-то слухи, что он «смотрящий», но за мной «смотрящих» нет, нет того человека, который будет говорить, что и как делать. У Кличко их не может быть априори», — заявил мэр Киева.
Он отметил, что Комарницкого знает давно, ведь в 2006 году оба были депутатами Киевсовета, тот был от блока Черновецкого. Кличко отметил, что у бизнесмена нет в Киеве никакого политического статуса или должности.
- Напомним, что в октябре 2020 года нардеп партии «Слуга народа» Гео Лерос публиковал пленки, на которых люди с голосами, похожими на голоса Комарницкого и депутата СН Николая Тищенко, обсуждают различные незаконные схемы, придумывают, как дискредитировать Лероса и «зарядить» расследователя Дениса Бигуса. Лерос, которого в начале сентября исключили из парламентской фракции СН, утверждает, что Тищенко и Комарницкого покрывает Зеленский и его офис.