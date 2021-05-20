«Я не знаю, хто вбивця». Зеленський не виключив, що до справи Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ

Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи .

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заради встановлення істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета був готовий порушити закон, але поки не знає, хто вбивця.

«Якби я на 100% вірив, що ця дівчина, Яна Дугарь, має стосунок до вбивства, я б не переписувався з нею. Я не знаю, хто вбивця. Якби знав, я б усе зробив, навіть поза законом, аби цих людей заарештували», — наголосив Зеленський.

Водночас президент не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ.

«Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути повʼязані з контррозвідкою, напевно, є», — сказав він.