«Я не знаю, кто убийца». Зеленский не исключил, что к делу Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради установления истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета был готов нарушить закон, но пока не знает, кто убийца.

«Если бы я на 100% верил, что эта девушка, Яна Дугарь, имеет отношение к убийству, я бы не переписывался с ней. Я не знаю, кто убийца. Если бы знал, я бы все сделал, даже вне закона, чтобы этих людей арестовали», — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ.

«Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть», — сказал он.