Зеленський заявив, що питання щодо ситуації на Донбасі можуть винести на Всеукраїнський референдум

Водночас Зеленський наголосив, що в української влади є плани А, В і С щодо завершення війни.

Про це він сказав 20 травня на пресконференції , приуроченої до другої річниці його інавгурації. Імовірно, мається на увазі план дій на той випадок, якщо Україні не вдасться виконати Мінські угоди на своїх умовах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Всеукраїнський референдум одним з перших питань можуть винести ситуацію на Донбасі.

«Щодо державного референдуму. Вважаю, це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є — ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, тому що в нас декілька планів — А, В, С — щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один із планів, якщо не спрацює інший», — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що закон про референдум дає громадянам змогу ініціювати обговорення питань, які вони вважають важливими. Водночас він зауважив, що до референдумів потрібно ставитися дуже обережно.

Також президент розповів, що на розгляд Ради незабаром буде поданий законопроєкт про місцеві референдуми.