Зеленський заявив, що вже став «вироком» Порошенка і того «наздожене карма». А за Тищенка президенту соромно

«Щодо Петра Порошенка, у мене немає до нього жодних сантиментів, ніяких розмов, хоча він дуже хотів [...]. Не приходить, слава Богу, я дуже радий. Мені так легше жити і працювати. А вони [політики] всі зі мною хочуть домовлятися», — сказав Зеленський.

Гордон по суті просив Зеленського суворіше поставитися до Порошенка, але Зеленський не зміг чітко відповісти, чому той на волі. Гордон запитав, чи стане Зеленський «вироком» для Порошенка.

«Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що сталося. Я вважаю, він багато зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Усе це наздожене. Це карма. Крім правоохоронних органів, це карма», — відповів президент.