Зеленский заявил, что уже стал «приговором» Порошенко и того «настигнет карма». А за Тищенко президенту стыдно

«Относительно Петра Порошенко, у меня нет к нему никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел [...]. Не приходит, слава Богу, я очень рад. Мне так легче жить и работать. А они [политики] все со мной хотят договариваться», — сказал Зеленский.

Гордон по сути просил Зеленского построже отнестись к Порошенко, но Зеленский не смог внятно ответить, почему тот на свободе. Гордон спросил, станет ли Зеленский «приговором» для Порошенко.

«Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Я считаю, он много сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма», — ответил президент.