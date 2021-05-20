В Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. Одужали — 16 тисяч

В Україні за минулу добу, 19 травня, виявили 5 165 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 324 дитини та 109 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Унаслідок хвороби 1 884 людини потрапили до лікарень. Від ускладнень коронавірусу померли 202 українці. Водночас одужали від хвороби 16 732 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (489), м. Києві (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.