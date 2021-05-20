В Украине выявили более 5 тысяч новых больных коронавирусом. Выздоровели — 16 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 19 мая, выявили 5 165 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 324 ребенка и 109 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Вследствие болезни 1 884 человека попали в больницы. От осложнений коронавируса умерли 202 украинца. В то же время выздоровели от болезни 16 732 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (489), г. Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Экс-министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.