В Украине выявили более 5 тысяч новых больных коронавирусом. Выздоровели — 16 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 19 мая, выявили 5 165 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 324 ребенка и 109 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Вследствие болезни 1 884 человека попали в больницы. От осложнений коронавируса умерли 202 украинца. В то же время выздоровели от болезни 16 732 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (489), г. Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.