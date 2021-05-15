В Украине более 6,5 тысячи новых больных коронавирусом. Больше всего в Киеве и Харьковской области

В Украине за минувшие сутки 14 мая зарегистрировали 6 796 новых больных коронавирусом, среди них 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки госпитализированы 2 197 человек. Умерли в результате осложнений от коронавируса 322 больных, выздоровели — 17 202 украинцы.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 150 244 случаи (выздоровели 1 849 803 человека). Умерли 47 942 больных.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки получили 23 638 человек. Первую дозу уже получили 936 497 украинцев, обе (завершили вакцинацию) — 13 661 человек.