В африканській країні Малаві спалили 20 тисяч прострочених доз вакцини AstraZeneca

Країна Малаві на південному сході Африки спалила майже 20 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, термін придатності яких сплив. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр охорони здоровʼя країни помістила кілька флаконів з простроченим дозами у сміттєспалювальну піч, щоб почати процедуру знищення.

«Ми знищуємо [ці вакцини], тому що, відповідно до державної політики, не можна використовувати товари для здоровʼя з вичерпаним терміном придатності», — розповіла міністр.