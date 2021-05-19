В африканской стране Малави сожгли 20 тысяч просроченных доз вакцины AstraZeneca

Страна Малави на юго-востоке Африки сожгла почти 20 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, срок годности которых истек. Об этом сообщает Associated Press. Министр здравоохранения страны поместила несколько флаконов с просроченным дозами в печь для сжигания мусора, чтобы начать процедуру уничтожения. «Мы уничтожаем [эти вакцины], потому что, согласно государственной политики, нельзя использовать товары для здоровья с истекшим сроком годности», — рассказала министр.

Она сказала, что сжигание вакцин укрепит уверенность общественности в том, что все вакцины, которые используются в Малави, пригодные: «От имени правительства я уверяю всех жителей Малави, что никому не будет сделана прививка от COVID препаратом с истекшим сроком годности». Сгоревшие вакцины — это остаток от 102 тысяч доз, которые доставили в Малави 26 марта. Их срок годности истек через 18 дней — 13 апреля.