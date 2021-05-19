Премʼєр вніс до Ради подання про призначення голів Мінекономіки та Мінінфраструктури

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення голови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також голови Міністерства інфраструктури.
Про це повідомила прессекретарка премʼєра Ольга Куришко, передає РБК-Україна.
На посаду голови Мінекономіки пропонується призначити керівника податкової служби Олексія Любченка, а на посаду міністра інфраструктури — голову «Укравтодору» Олександра Кубракова.
Шмигаль вніс ці кандидатури за пропозицією фракції «Слуга народу», яка має права коаліції.
- Сьогодні, 19 травня, Шмигаль також вніс до Ради подання про призначення головного санлікаря Ляшка новим головою МОЗ.
- Верховна Рада голосуватиме за трьох нових міністрів 20 травня.