Премьер внес в Раду представление о назначении глав Минэкономики и Мининфраструктуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления на назначение главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также главы Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко, передает РБК-Украина.

На должность главы Минэкономики предлагается назначить руководителя налоговой службы Алексея Любченко, а на должность министра инфраструктуры — главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

Шмыгаль внес эти кандидатуры по предложению фракции «Слуга народа», которая имеет права коалиции.