Премьер внес в Раду представление о назначении глав Минэкономики и Мининфраструктуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления на назначение главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также главы Министерства инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко, передает РБК-Украина.
На должность главы Минэкономики предлагается назначить руководителя налоговой службы Алексея Любченко, а на должность министра инфраструктуры — главу «Укравтодора» Александра Кубракова.
Шмыгаль внес эти кандидатуры по предложению фракции «Слуга народа», которая имеет права коалиции.
- Сегодня, 19 мая, Шмыгаль также внес в Раду представление о назначении санврача Ляшко новым главой Минздрава.
- Верховная Рада будет голосовать за трех новых министров 20 мая.