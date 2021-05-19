Пресконференцію Зеленського проведуть на підприємстві «Антонов»

Цьогорічна пресконференція президента Володимира Зеленського відбудеться на державному підприємстві «Антонов».

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив радник голови ОП Михайло Подоляк.

В Офісі президента офіційно вже повідомляли, що 20 травня відбудеться чергова пресконференція Володимира Зеленського. Її проведуть до другої річниці його перебування на цій посаді.

За словами Подоляка, пресконференція почнеться о 12 годині і триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модеруватиме його, скоріше за все, очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.

Також Подоляк підкреслив, що ОП намагатиметься акредитувати всіх охочих журналістів, оскільки територія на ДП «Антонов» буде велика, що дозволить дотримуватися всіх карантинних норм. На сайті Офісу президента вже почали приймати заявки на акредитацію.

Цього року конструкторському бюро «Антонов» виповнюється 75 років. Воно було засноване 31 травня 1946 року.

На честь цієї події «Укроборонпром» вже випустив спеціальний відеоролик «Антонов — легенда світової авіації».