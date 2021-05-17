В Офісі президента назвали дату пресконференції Зеленського

На четвер, 20 травня, запланована пресконференція президента Володимира Зеленського.

Про це «Бабелю» повідомив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

«Формат, можливі обмеження у звʼязку із тим же ковідом опрацьовуються прямо зараз і будуть офіційно озвучені у найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому разі це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підбити підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», — заявив він.

Хто буде модератором пресконференції, повідомлять пізніше.