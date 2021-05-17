В Офисе президента назвали дату пресс-конференции Зеленского

На четверг, 20 мая, запланирована пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Об этом «Бабелю» сообщил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

«Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будет официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года», — заявил он.

Кто будет модератором пресс-конференции сообщат позднее.