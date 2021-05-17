В Офисе президента назвали дату пресс-конференции Зеленского

На четверг, 20 мая, запланирована пресс-конференция президента Владимира Зеленского.
Об этом «Бабелю» сообщил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
«Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будет официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года», — заявил он.
Кто будет модератором пресс-конференции сообщат позднее.
- 10 октября 2019 года Зеленский дал большой 14-часовой пресс-марафон на столичном фудкорте. Он побил рекорд по продолжительности. С президентом пообщались почти 300 журналистов.
- Вторая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце. Она длилась 3 часа. Из-за карантина количество представителей СМИ ограничили — «Бабелю», «Буквам», «Главкому», The Ukrainian Week, журналистке Янине Соколове отказали в аккредитации. Уже подсанкционные «112 Украина» и NewsOne, сайт «Страна», а также издание Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене, получили аккредитацию.