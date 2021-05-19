Пресс-конференцию Зеленского проведут на предприятии «Антонов»

В этом году пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится на государственном предприятии «Антонов».

Эту информацию «Бабелю» подтвердил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Офисе президента официально уже сообщали, что 20 мая состоится очередная пресс-конференция Владимира Зеленского. Ее проведут ко второй годовщине его пребывания на этом посту.

По словам Подоляка, пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Также Подоляк подчеркнул, что ОП будет пытаться аккредитовать всех желающих журналистов, поскольку территория ГП «Антонов» будет большая, что позволит соблюдать все карантинные нормы. На сайте Офиса президента уже начали принимать заявки на аккредитацию.

В этом году конструкторскому бюро «Антонов» исполняется 75 лет. Оно было основано 31 мая 1946 года. В честь этого события «Укроборонпром» уже выпустил специальный видеоролик «Антонов — легенда мировой авиации».