«Слуга народу» оприлюднила порядок денний позачергового засідання, яке скликав Зеленський

Партія «Слуга народу» опублікувала перелік питань, які депутати розглянуть у четвер, 20 травня, на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Про це повідомили у пресслужбі політсили.

Засідання відбудеться на відповідне прохання президента Володимира Зеленського і розпочнеться о 16:00, після чергового пленарного засідання парламенту.

Депутати планують розглянути вісім законопроєктів:

про адмінвідповідальність за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№ 5069);

про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації концесійних договорів (№ 5090);

про розширення повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532);

про окремі питання приєднання до газотранспортної або газорозподільної систем (№ 4578);

про особливості набуття статусу цивільного позивача Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (№ 4547);

про вдосконалення корпоративного управління в банках (№ 4367).

Зазначимо, 20 травня в Раді також очікується голосування за нових очільників трьох міністерств. Крісло глави МОЗ може посісти головний санітарний лікар Віктор Ляшко, а посади міністра інфраструктури та міністра економіки — відповідно глава «Укравтодору» Олександр Кубраков і керівник податкової служби Олексій Любченко.