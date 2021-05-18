«Слуга народа» обнародовала повестку дня внеочередного заседания, которое созвал Зеленский

Партия «Слуга народа» опубликовала перечень вопросов, которые депутаты рассмотрят в четверг, 20 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Заседание состоится по соответствующей просьбе президента Владимира Зеленского и начнется в 16:00, после очередного пленарного заседания парламента.

Депутаты планируют рассмотреть восемь законопроектов:

об админответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№ 5069);

об урегулировании бюджетных отношений при реализации концессионных договоров (№ 5090);

о расширении полномочий частных исполнителей (№ 4330, № 4331, № 4532);

об отдельных вопросах присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№ 4578);

об особенностях получения статуса гражданского истца Фондом гарантирования вкладов физических лиц (№ 4547);

о совершенствовании корпоративного управления в банках (№ 4367).

Отметим, 20 мая в Раде также ожидается голосование за новых руководителей трех министерств. Кресло главы Минздрава может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко, а должности министра инфраструктуры и министра экономики — соответственно глава «Укравтодора» Александр Кубраков и руководитель налоговой службы Алексей Любченко.