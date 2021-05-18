СБУ викрила схему контрабанди пального з Росії та Білорусі. У цій справі були обшуки в будинку Кличка

Служба безпеки викрила схему контрабандного постачання палива з Росії та Білорусі. Саме в цій справі співробітники СБУ приходили до однієї з квартир у будинку мера Києва Віталія Кличка.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Щоб уникнути сплати митних зборів і акцизного податку, вони в документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах», — зазначають там.

За даними СБУ, до України незаконно імпортували палива на 100 мільйонів гривень. Його переробляли на нелегальних міні-НПЗ і реалізовували за готівку без жодних документів.

Правоохоронці підкреслили, що в рамках розслідування цієї справи проводили обшуки в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко. В одній з квартир цього будинку під час обшуків вилучили документацію та печатки 68 юридичних осіб, ноутбуки, іншу техніку та необліковані кошти.