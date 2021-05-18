СБУ разоблачила схему контрабанды топлива из России и Беларуси. В этом деле были обыски в доме Кличко

Служба безопасности разоблачила схему контрабандных поставок топлива из России и Беларуси. Именно в этом деле сотрудники СБУ приходили в одну из квартир в доме мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и акцизного налога, они в документации искусственно занижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах», — отмечают там.

По данным СБУ, в Украину незаконно импортировали топлива на 100 миллионов гривен. Его перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ и реализовывали за наличные деньги без документов.

Правоохранители подчеркнули, что в рамках расследования этого дела проводили обыски в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. В одной из квартир этого дома во время обысков изъяли документацию и печати 68 юридических лиц, ноутбуки, другую технику и неучтенные средства.