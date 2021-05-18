Індію накрив потужний циклон. Влада евакуювала 150 тисяч людей, є жертви

Індійські західні штати Гуджарат, Махараштра, Керала, Карнатака і Гоа накрив циклон Тауктае. Його вже назвали найпотужнішим за останні 20 років.
Про це повідомляє The Guardian.
Циклон зруйнував будинки, пошкодив лінії електропередач, автодороги і затопив залізницю Мумбаї — одну з найбільш завантажених у світі. Майже по всьому західному узбережжю спостерігаються вирвані з коренем дерева, застряглі автомобілі та автобуси. Аеропорт і порти закриті.
У Гуджараті влада евакуювала 150 тисяч осіб у притулки. Евакуація проводилася поспіхом, а тому є ризик подальших сплесків коронавірусу. Загалом в усіх постраждалих штатах вакцинацію тимчасово зупинено.
Поки владі відомо про 12 загиблих в Махараштрі, Гоа та Карнатаці. Ще безвісти зникли 28 рибальських човнів і близько двох десятків людей.
Метеорологічний департамент Індії підвищив категорію шторму з «дуже сильного» до «надзвичайно сильного». Кількість жертв, імовірно, буде збільшуватися.
- В Індії з квітня почали фіксувати різке зростання захворюваності на коронавірус. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували 33 мільйони хворих. 8 травня в Індії зафіксували новий рекорд із добової смертності — померли 4 187 хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- В Індії також зафіксована нова мутація коронавірусу — «індійський» штам. ВООЗ класифікувала його як «тривожний».