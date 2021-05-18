Индию накрыл мощный циклон. Власти эвакуировали 150 тысяч человек, есть жертвы

Индийские западные штаты Гуджарат, Махараштра, Керала, Карнатака и Гоа накрыл циклон Тауктае. Его уже назвали самым мощным за последние 20 лет.
Об этом сообщает The Guardian.
Циклон разрушил дома, повредил линии электропередач, автодороги и затопил железную дорогу Мумбаи — одну из самых загруженных в мире. Почти по всему западному побережью наблюдаются вырванные с корнем деревья, застрявшие машины и автобусы. Аэропорт и порты закрыты.
В Гуджарате власти эвакуировали 150 тысяч человек в приюты. Эвакуация проводилась в спешке, а потому есть риски новых всплесков коронавируса. В целом во всех пострадавших штатах вакцинация временно остановлена.
Пока властям известно о 12 погибших в Махараштре, Гоа и Карнатаке. Еще без вести пропали 28 рыбацких лодок и около двух десятков людей.
Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с «очень сильного» до «чрезвычайно сильного». Количество жертв, вероятно, будет увеличиваться.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- В Индии также зафиксирована новая мутация коронавируса — «индийский» штамм. ВОЗ классифицировала его как «тревожный».