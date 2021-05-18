Индию накрыл мощный циклон. Власти эвакуировали 150 тысяч человек, есть жертвы

Индийские западные штаты Гуджарат, Махараштра, Керала, Карнатака и Гоа накрыл циклон Тауктае. Его уже назвали самым мощным за последние 20 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Циклон разрушил дома, повредил линии электропередач, автодороги и затопил железную дорогу Мумбаи — одну из самых загруженных в мире. Почти по всему западному побережью наблюдаются вырванные с корнем деревья, застрявшие машины и автобусы. Аэропорт и порты закрыты.

В Гуджарате власти эвакуировали 150 тысяч человек в приюты. Эвакуация проводилась в спешке, а потому есть риски новых всплесков коронавируса. В целом во всех пострадавших штатах вакцинация временно остановлена.

Пока властям известно о 12 погибших в Махараштре, Гоа и Карнатаке. Еще без вести пропали 28 рыбацких лодок и около двух десятков людей.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с «очень сильного» до «чрезвычайно сильного». Количество жертв, вероятно, будет увеличиваться.