У Кіровоградській області СБУ виявила підпільний нафтопереробний завод із контрафактом на майже 6 млн гривень

У Кіровоградській області виявили підпільний нафтопереробний завод, щомісячний обіг ділків становив понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як з’ясувалося, нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом із двома спільниками.

Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах вони незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Необлікований бензин і дизельне пальне продавали через низку підконтрольних підприємств під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального, майже 100 тис. л сирої нафти, 120 тис. л дизельного палива, 24,5 тис. л бензину.

Загалом вилучено контрафакту на майже 5,7 млн грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження, організатору та двом членам злочинної групи повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.