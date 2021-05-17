В Кировоградской области СБУ обнаружила подпольный нефтеперерабатывающий завод с контрафактом на почти 6 млн гривен

В Кировоградской области обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, ежемесячный оборот дельцов составлял более 1 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Как выяснилось, нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками.
Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Неучтенный бензин и дизельное топливо продавали через ряд подконтрольных предприятий под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению.
Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего, почти 100 тыс. л сырой нефти, 120 тыс. л дизельного топлива, 24,5 тыс. л бензина.
Всего изъяли контрафакта на почти 5,7 млн грн.
Сейчас открыто уголовное производство, организатору и двум членам преступной группы сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
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