У Києві людина потрапила під потяг метро. Чотири станції зачинені для пасажирів

У Києві через падіння пасажира під потяг зачинили чотири станції метро на «червоній» гілці.

Про це повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».

«На станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота», — йдеться у повідомленні.