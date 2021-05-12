На всіх 52 станціях київського метро встановили дефібрилятори

На всіх 52 станціях київського метрополітену встановили дефібрилятори — вони розташовані на платформах і в касових залах. Про це комунальне підприємство повідомило у Facebook .

Нагадаємо, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс підприємства «Київський метрополітен», відтоді вони поступово зʼявлялись на станціях.

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Зараз підземка проводить процедуру закупівлі послуг з навчання працівників надавати домедичну допомогу пасажирам.

Нагадаємо, що 22 березня 2021 року працівник київського метро врятував життя 56-річному чоловіку завдяки дефібрилятору. Інцидент стався на станції метро «Палац спорту». Чоловіка після реанімаційних заходів доставили на швидкій до лікарні, він вижив. Тоді волонтери зазначали, що це перше врятоване завдяки дефібрилятору життя в метро.