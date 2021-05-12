На всех 52 станциях киевского метро установили дефибрилляторы

На всех 52 станциях киевского метрополитена установили дефибрилляторы — они находятся на платформах и в кассовых залах. Об этом коммунальное предприятие сообщило в Facebook .

Напомним, что в 2020 году Киевский городской центр общественного здоровья закупил 52 единицы оборудования (по одному для каждой станции) и передал на баланс предприятия «Киевский метрополитен», с тех пор они постепенно появлялись на станциях.

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Сейчас же подземка проводит процедуру закупки услуг по обучению работников предоставлять домедицинскую помощь пассажирам.

Напомним, что 22 марта 2021 года работник киевского метро спас жизнь 56-летнему мужчине благодаря дефибриллятору. Инцидент произошел на станции метро «Дворец спорта». Мужчину после реанимационных мероприятий доставили на скорой в больницу, он выжил. Тогда волонтеры отмечали, что это первая спасенная благодаря дефибриллятору жизнь в метро.