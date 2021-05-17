В Киеве человек попал под поезд метро. Четыре станции закрыты для пассажиров

В Киеве из-за падения пассажира под поезд закрыли четыре станции метро на «красной» ветке.
Об этом сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».
«На станции «Арсенальная» пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранителей. Проводится необходимая работа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время поезда по «красной» линии курсируют от станции «Академгородок» до станции «Крещатик», а также от станции «Дарница» до станции «Лесная».
В то же время станции «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная» закрыты.
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