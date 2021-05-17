В Україні 2 тисячі нових COVID-хворих. Одужали майже 7 тисяч пацієнтів

В Україні за минулу добу зареєстрували 2 136 нових COVID-хворих, серед яких 104 дитини і 47 медиків. Госпіталізували 941 людину, а померли 109 людей. Одужали 6 869 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях. У Києві — 102 випадки захворювання.

Вакцинували за минулу добу 2 230 осіб. Першу дозу вже отримали 940 158 українців. Завершили вакцинацію — 18 394.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 156 000 заражень (одужали 1 864 593 людини) і 48 184 смерті.