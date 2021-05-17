В Украине 2 тысячи новых COVID-больных. Выздоровели почти 7 тысяч пациентов

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 2 136 новых COVID-больных, среди которых 104 ребенка и 47 медиков. Госпитализировали 941 человека, а умерли 109 людей. Выздоровели 6 869 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях. В Киеве — 102 случая заболевания.

Вакцинировали за прошлые сутки 2 230 человек. Первую дозу уже получили 940 158 украинцев. Завершили вакцинацию — 18 394.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 156 000 заражений (выздоровел 1 864 593 человека) и 48 184 летальных исхода.