Білорусь позбавили права на проведення етапу Кубка світу з біатлону в 2022 році

Рішенням виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), восьмий етап Кубка світу 2021/2022 переноситься з Білорусі (повинен був відбутися під Мінськом), у фінську громаду Контіолахті.
Змагання мали відбутися з 3 по 6 травня наступного року в спорткомплексі «Раубичі», проте в IBU переглянули графік.
«Рішення про перенесення було ухвалено виконавчим комітетом в світлі поточної ситуації в Білорусі, щоб забезпечити організаційним комітетам, національним федераціям і їхнім командам впевненість з точки зору планування», — сказано на сайті IBU.
Перші два етапи Кубка світу в листопаді і грудні 2021 року пройдуть в шведському Естерсунді. Раніше планувалося, що стартовий етап буде в Контіолахті.
- 18 січня Міжнародна федерація хокею офіційно прийняла рішення скасувати проведення в Мінську частини Чемпіонату світу з хокею в 2021 році через жорстоке придушення владою протестів проти режиму Олександра Лукашенка.
- До цього фірма Liqui Moly, автоконцерн Skoda Auto і виробник Beiersdorf AG відмовилися спонсорувати чемпіонат. 23 квітня Білорусь заборонила ввезення їхньої продукції.