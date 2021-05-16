Білорусь позбавили права на проведення етапу Кубка світу з біатлону в 2022 році

Рішенням виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), восьмий етап Кубка світу 2021/2022 переноситься з Білорусі (повинен був відбутися під Мінськом), у фінську громаду Контіолахті.

Змагання мали відбутися з 3 по 6 травня наступного року в спорткомплексі «Раубичі», проте в IBU переглянули графік.

«Рішення про перенесення було ухвалено виконавчим комітетом в світлі поточної ситуації в Білорусі, щоб забезпечити організаційним комітетам, національним федераціям і їхнім командам впевненість з точки зору планування», — сказано на сайті IBU.

Перші два етапи Кубка світу в листопаді і грудні 2021 року пройдуть в шведському Естерсунді. Раніше планувалося, що стартовий етап буде в Контіолахті.