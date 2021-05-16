Беларусь лишили права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Решением исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), восьмой этап Кубка мира 2021/2022 переносится из Беларуси (должен был состояться под Минском), в финскую общину Контиолахти.

Соревнования должны были пройти с 3 по 6 мая следующего года в спорткомплексе «Раубичи», однако в IBU пересмотрели график.

«Решение о переносе было принято исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси, чтобы обеспечить организационным комитетам, национальным федерациям и их командам уверенность с точки зрения планирования», — сказано на сайте IBU.

Первые два этапа Кубка мира в ноябре и декабре 2021 года пройдут в шведском Эстерсунде. Ранее планировалось, что стартовый этап будет в Контиолахти.