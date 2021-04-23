Беларусь запретила ввоз продукции Skoda и Nivea. Бренды отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

Правительство Беларуси временно запретило ввоз в страну продукции трех европейских производителей, которые ранее отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

Об этом сообщается на сайте Совета министров Республики Беларусь.

С 4 мая в Беларусь будет запрещено ввозить продукцию фирмы Liqui Moly (автомобильные масла, смазочные материалы), чешского автоконцерна Skoda Auto и немецкого производителя Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hansaplast). Санкции будут действовать шесть месяцев.

Решение принято для «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении беларусского народа».

«Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись», — сказано в решении.