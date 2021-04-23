Білорусь заборонила ввезення продукції Skoda і Nivea. Бренди відмовилися спонсорувати ЧС з хокею в Мінську

Уряд Білорусі тимчасово заборонив ввезення в країну продукції трьох європейських виробників, які раніше відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею в Мінську.
Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Республіки Білорусь.
З 4 травня в Білорусь буде заборонено ввозити продукцію фірми Liqui Moly (автомобільні масла, мастильні матеріали), чеського автоконцерну Skoda Auto і німецького виробника Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, Tesa, Hansaplast). Санкції будуть діяти шість місяців.
Рішення прийняте для «забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу».
«Субʼєкти торгівлі, у яких на дату набуття чинності постанови будуть знаходитися залишки заборонених товарів, припиняють гуртову та (або) роздрібну торгівлю такими товарами, протягом пʼяти робочих днів проводять інвентаризацію їх залишків і оформляють інвентаризаційний опис», — сказано в рішенні.
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