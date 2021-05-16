В Україні за добу виявили майже 4 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 6 тисяч

В Україні протягом минулої доби, 15 травня, виявили 3 620 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 172 дитини та 60 медиків.
Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
До лікарень з хворобою потрапили 2 208 людей, 133 хворих померли від ускладнень. Водночас одужала 7 921 людина.
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Протягом доби також від коронавірусу вакцинували 6 164 людини. Загалом в Україні вже зробили щеплення 939 тисячам. Понад 17 тисяч завершили вакцинацію, отримавши дві дози.
- Адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.