В Украине за сутки выявили почти 4 тысячи новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — 6 тысяч

В Украине за прошедшие сутки, 15 мая, выявили 3 620 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 172 ребенка и 60 медиков.

Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В больницы с болезнью попали 2 208 человек, 133 больных умерли от осложнений. В то же время выздоровел 7 921 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

В течение суток также от коронавируса вакцинировали 6 164 человека. Всего в Украине уже привились 939 тысяч. Более 17 тысяч завершили вакцинацию, получив две дозы.